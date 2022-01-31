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Миллиардер раскритиковал «кошмарные» тренинги личностного роста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Алексей Филиппов / Алексей Филиппов / CC BY-SA 3.0

Государство должно контролировать «кошмарные» тренинги личностного роста, которые могут привести к трагическим последствиям, заявил миллиардер из списка Forbes Виктор Вексельберг.

«В целом это (бизнес-тренинги, тренинги личностного роста) кошмарно, это не очень профессиональные люди. Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются, таких неопытных», — цитирует РИА Новости Вексельберга.

По словам Вексельберга, к разного рода тренингам нужно относиться критично, но «роль государства тут должна быть определяющей».

«Такую деятельность, наверное, нужно более четко контролировать. Разумный контроль государства должен быть, порой это приводит к трагическим последствиям», — отметил бизнесмен.

Вексельберг — председатель совета директоров группы компаний «Ренова», президент фонда «Сколково». Занимает 20 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes (согласно данным журнала, состояние 9 миллиардов долларов на апрель 2021 года). Сделал состояние на алюминии и нефти.

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