Названа главная ошибка при лечении «омикрона»

Самовольный прием антибиотиков и разжижающих кровь препаратов при заражении штаммом коронавируса «омикрон» опасен для здоровья, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Прием этих лекарств без назначения врача может привести к развитию у организма устойчивости. Это то, что убивает гораздо больше, чем "омикрон"», — пояснил медик в интервью телеканалу «Москва 24».

Кроме того, кроворазжижающие препараты не имеют экстренного «противоядия», а это значит, что в случае кровотечения в желудке или кишечнике его будет сложно остановить, уточнил специалист.

Хухрев отметил, что симптомы заражения этим штаммом схожи с признаками ОРВИ, поэтому нет необходимости в назначении специального лечения. Для выздоровления обычно достаточно обильного питья, соблюдения режима и отдыха.