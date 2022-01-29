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Названа главная ошибка при лечении «омикрона»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Самовольный прием антибиотиков и разжижающих кровь препаратов при заражении штаммом коронавируса «омикрон» опасен для здоровья, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Прием этих лекарств без назначения врача может привести к развитию у организма устойчивости. Это то, что убивает гораздо больше, чем "омикрон"», — пояснил медик в интервью телеканалу «Москва 24».

Кроме того, кроворазжижающие препараты не имеют экстренного «противоядия», а это значит, что в случае кровотечения в желудке или кишечнике его будет сложно остановить, уточнил специалист.

Хухрев отметил, что симптомы заражения этим штаммом схожи с признаками ОРВИ, поэтому нет необходимости в назначении специального лечения. Для выздоровления обычно достаточно обильного питья, соблюдения режима и отдыха.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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