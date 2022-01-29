Жителям Донбасса упростят получение российских выплат

Российские граждане, постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, смогут оформлять социальные выплаты через портал «Госуслуг», следует из поручений президента Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

Сейчас подать заявление на получение социальных выплат и льгот с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации нельзя.

С 2019 года действует упрощенный порядок предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ЛНР. Российские власти отмечали, что решение носит исключительно гуманитарный характер, так как люди в Донбассе практически полностью лишены многих человеческих прав.

Ранее стало известно, что российские паспорта в упрощенном порядке получили больше 720 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Глава ДНР Денис Пушилин в декабре заявлял, что все жители республики станут россиянами.