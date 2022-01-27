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Жители Донбасса стали россиянами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Российские паспорта в упрощенном порядке получили больше 720 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Количество таких людей, которые стали гражданами России, оценивается в более чем 720 тысяч человек. Процесс продолжается, люди сами принимают решение»,— сказал Голубев на пресс-конференции, передает издание Don24.

По словам губернатора, в Ростовской области действуют восемь специальных пунктов, где жители ДНР и ЛНР могут подать документы на российское гражданство. Процесс реализуется совместно со всеми заинтересованными структурами, в том числе и правоохранительными, уточнил он.

Согласно данным миграционной службы ДНР, с 2019 года российское гражданство получили 365 тысяч ее жителей. Глава ДНР Денис Пушилин в декабре заявлял, что все жители самопровозглашенной республики станут россиянами.

Совет Госдумы в феврале рассмотрит проект парламентского обращения фракции КПРФ о признании ДНР и ЛНР. Кремль не комментирует инициативу до голосования в нижней палате.

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