Жители Донбасса стали россиянами

Российские паспорта в упрощенном порядке получили больше 720 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Количество таких людей, которые стали гражданами России, оценивается в более чем 720 тысяч человек. Процесс продолжается, люди сами принимают решение»,— сказал Голубев на пресс-конференции, передает издание Don24.
По словам губернатора, в Ростовской области действуют восемь специальных пунктов, где жители ДНР и ЛНР могут подать документы на российское гражданство. Процесс реализуется совместно со всеми заинтересованными структурами, в том числе и правоохранительными, уточнил он.
Согласно данным миграционной службы ДНР, с 2019 года российское гражданство получили 365 тысяч ее жителей. Глава ДНР Денис Пушилин в декабре заявлял, что все жители самопровозглашенной республики станут россиянами.
Совет Госдумы в феврале рассмотрит проект парламентского обращения фракции КПРФ о признании ДНР и ЛНР. Кремль не комментирует инициативу до голосования в нижней палате.
Fazar" Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока...
JekБез паники! Вряд ли что-нибудь попадёт на прилавки. С большой вероятностью все они осядут в конторах,...
DanilonОчень смешно. Мне сейчас нужен мощный ноутбук. Почему я должен выбрать компьютер с Байкалом, переплатив...
merkulov tolyaвеликая россия ответила очередным обвалом рубля ну не позор ли