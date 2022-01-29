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Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Приложение GeForce Now стало доступно для телевизоров LG, сообщает пресс-служба NVIDIA. Тестовая версия приложения для доступа к облачному игровому сервису компании было впервые представлено в ноябре прошлого года.

Владельцы совместимых телевизоров LG уже могут загрузить приложение GeForce Now из магазина LG Content Store. В списке совместимых — современные устройства, на старый телевизор LG установить программу не получится.

В рамках запуска продукта NVIDIA предлагает бесплатную шестимесячную подписку GeForce Now Priority покупателям совместимых телевизоров, которые приобретут устройство в период с 1 февраля по 27 марта 2022 года.

Одновременно NVIDIA объявила об улучшении функции повышения разрешения в GeForce Now. Она предназначена, чтобы компенсировать разницу, когда разрешение транслируемой игры, определяемое пропускной способностью сети, меньше разрешения экрана телевизора.

Теперь пользователям доступно три режима: «стандарт», «расширенный» и «расширенный ИИ». Два последних предлагают более высокое качество, с определенными условиями. Например, режим «расширенный ИИ» доступен только на приставке Shield или ПК с видеокартами NVIDIA.

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Muzykant

Грета,пиндосы с маленькой Северной Кореей справится не могут.

Tyryk Makto

Обыкновенный геноцид населения.

Muzykant

Грета,это твой разум в резервации находится.

urbasik

Отлично..Но как дети чиновников и бизнесменов будут доучиваться и проживать на западе.
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