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Минздрав объяснил «засекречивание» данных об испытаниях вакцин

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав России отказывается публиковать данные о клинических испытаниях российских вакцин, так как эта информация является коммерческой тайной.

Подобные данные, входящие в состав регистрационного досье, содержат конфиденциальную информацию, относящуюся к коммерческой тайне, поэтому не могут быть опубликованы без согласия разработчика, указывает ведомство.

Ранее из-за отказа Минздрава публиковать результаты испытаний вакцин депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный пожаловался в Генпрокуратуру. Коммунист обвинил ведомство в сокрытии «общественно значимой информации, связанной со здоровьем и жизнью граждан».

Минздрав указывает, что независимые результаты испытаний вакцин появляются в научной прессе. Так, результаты испытаний «Спутника V» были опубликованы отечественными и зарубежными журналами, включая влиятельное издание Lancet.

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