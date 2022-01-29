Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня доложить об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте Кремля.

С соответствующей инициативой ранее выступил президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов. По его словам, идея проекта появилась в ходе работы автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».

Ашманов в интервью газете «Ведомости» уточнил, что токсичным считает информацию о насилии, опасности вакцинации, радикальном феминизме, отказе от рождения детей, поощрение ЛГБТ. Такой контент предлагается блокировать, удалять из соцсетей и понижать в рейтингах.

При этом вести реестр будет не государство, а некое «открытое сообщество», которое будет самостоятельно оценивать контент в ходе «открытого общественного обсуждения», уверял автор инициативы.