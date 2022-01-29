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Естественная убыль населения России превысила миллион человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число умерших в 2021 году превысило количество родившихся в России на 1,042 миллиона человек, следует из данных Росстата. Это максимальный показатель естественной убыли населения в современной истории России.

Ранее максимум естественной убыли был зафиксирован в 2000 году — 958,5 тысячи человек. В 2019 году естественная убыль составила 317,2 тысячи человек, в 2020 году — 688,7 тысячи человек.

Смертность по итогам 2021 года выросла на 15,1%, рождаемость снизилась на 2,3%. Количество родившихся детей составило 1,402 миллиона. Этот показатель стал минимальным с 2002 года, когда родились 1,397 миллиона россиян. Число умерших составило 2,445 миллиона человек.

Согласно данным ведомства, с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года население России сократилось с 146,171 миллиона до 145,478 миллиона человек. За год численность населения России снизилась на 692,9 тысячи человек — показатель меньше естественной убыли из-за миграционного прироста.

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