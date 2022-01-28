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Первая пара покинет шоу «Танцы со звездами» в воскресенье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Россия 1»

Третий тур супер-шоу «Танцы со звездами» выйдет в воскресенье на телеканале «Россия», в этом выпуске пара набравшая наименьшее число голосов зрителей вылетит из проекта.

В прошлый раз шоу должна была покинуть одна из двух пар, набравших меньше всего зрительских голосов — Марина Зудина и Максим Петров, Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Но жюри решило оставить всех в шоу. В этот раз шоу точно покинет одна из пар.

Один из сюрпризов выпуска – совершенно новый Владимир Маркони. Чтобы подготовить свой номер, Владимиру пришлось репетировать в аэротрубе.

«В прошлый раз мы танцевали босиком и очень много тренировались, по четыре часа в день. Поэтому сейчас у меня как у профессионального танцора ноги стерты в кровь. Перед вторым эфиром я сделал сотню поддержек – за кулисами и на танцполе. В этот раз мы с моей партнершей Любиной покажем настоящий рок-н-ролл!», — сказал другой участник, музыкант Ваня Дмитриенко.

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