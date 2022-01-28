Китай поддержал позицию России в переговорах с США и НАТО

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал опасения России в области безопасности разумными, отметив, что они «должны быть восприняты серьезно и разрешены», сообщает пресс-служба МИД КНР.

Ван И призвал «все стороны сохранять спокойствие и воздержаться от действий, которые усиливают напряженность и раздувают кризис». По его словам, безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а «региональная безопасность не может быть гарантирована за счет укрепления и тем более расширения военных блоков».

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Глава МИД Китая заявил, что стороны должны полностью отказаться от «менталитета холодной войны» и сформировать «сбалансированный, эффективный и устойчивый» механизм европейской безопасности дипломатическим путем.

По мнению Ван И, для решения украинского вопроса нужно вернуться к выполнению минских договоренностей. «Это основополагающий документ, признанный всеми сторонами, и его положения нужно выполнять», — подчеркнул он.