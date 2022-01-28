Читинский дацан проведет молебны в честь Сагаалгана в Instagram

Читинский дацан проведет молебны в честь Сагаалгана в прямом эфире в Instagram из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает министерство культуры Забайкальского края.

«В связи со сложной эпидемической обстановкой просим прихожан воздержаться от посещения молебнов. Для вашей безопасности будут вестись прямые трансляции со всех служб в Instagram. Все подношения можно сделать из дома», — отметили в пресс-службе читинского дацана.

Молебны в дацане будут проводить с 29 января до 3 февраля. 2 февраля в первый день весеннего месяца глава семьи должен первым приветствовать восход солнца дарами от семьи, преподносить дары духам местности с просьбой о благополучии своих родных и близких. Начало в 05.00.

Празднование Белого месяца — Сагаалгана в 2022 году выпало на 2 февраля. На столе в праздник должно быть традиционное угощение — «белая пища» из молочных продуктов и мясные блюда, например, буузы. В 2022 году наступает год Тигра в стихии воды.