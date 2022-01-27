Путин взял паузу после просьбы передать Донбассу оружие

Президент России Владимир Путин знает о призывах «Единой России» организовать поставки вооружений самопровозглашенным республикам Донбасса, но пока «никак не реагировал» на эти просьбы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения, он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является в том числе и для "Единой России", но сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы»,— сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также упомянул инициативу КПРФ о признании ЛНР и ДНР. «Это лишний раз подчеркивает, насколько болезненно воспринимается ситуация нашими парламентариями», — отметил он.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее выступил с заявлением о необходимости оказать помощь Донбассу в виде поставок отдельных видов вооружения. После глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев призвал руководство страны начать поставки военной продукции в регион.