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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Неуправляемая ракета SpaceX врежется в Луну

Источник:
«Популярная механика»
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Фото: © NASA

Вторая ступень ракеты Falcon 9 в марте 2022 года врежется в поверхность Луны в марте 2022 года со скоростью 8 тысяч километров в час, соответствующие расчеты опубликовал астроном Билл Грей.

Falcon 9 была запущена на орбиту 11 февраля 2015 года. Нехватка топлива не позволила ракете-носителю второй ступени достичь атмосферы Земли, в результате чего она осталась в космосе на хаотичной орбите.

По расчетам, вышедшая из-под контроля ступень весом около четырех тонн 4 марта в поверхность обратной стороны Луны. Это событие станет первым случаем, когда искусственный объект случайно столкнется с лунной поверхностью.

По оценке Грея, в результате удара на поверхности Луны образуется кратер. В случае необходимости аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter и индийский спутник Chandrayaan-2 смогут сфотографировать место крушения для дальнейшего изучения.

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