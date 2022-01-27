Девятый сезон «Склифосовского»: уход доктора Брагина

Девятый сезон культового российского медицинского сериала «Склифосовский» стартует на телеканале «Россия» 31 января. В этом сезоне Брагин станет врачом поликлиники и за пределами родного «Склифа» постарается решить личные проблемы...

Девятый сезон «Склифосовского» начинается 31 января на телеканале «Россия 1», показ серий с понедельника по четверг в 21.20.

В новом сезоне «Склифосовского» сохранится основной звездный состав актеров: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Анна Якунина, Нина Усатова, Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич, Андрей Ильин. К ним присоединится еще одна любимая телезрителями актриса — Мария Порошина.

Сюжет девятого сезона

«Хотя за эти 10 лет мой герой пережил столько трансформаций, и я каждый раз думаю: "Что же еще с ним может произойти?" Но приходит новая тема, и мне снова интересно!», — сказал исполнитель роли Брагина Максим Аверин.

В девятом сезоне гениальный и харизматичный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) уходит из любимого «Склифа» и устраивается в обычную поликлинику.

Супруга Брагина и теперь уже бывшая коллега Марина Нарочинская (Мария Куликова) устала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись.

Чтобы как-то отвлечься от семейных неурядиц, Марина переходит на работу в центр Бурденко по приглашению бывшего коллеги. Вячеслав Мартынов (Сергей Пиотровский) не скрывает, что хотел бы не только работать с Нарочинской, но и не против возобновить отношения.

А с Брагиным активно флиртует его новая начальница, главврач поликлиники Тамара Сперанская (Мария Порошина).

У бывших коллег Брагина в новом сезоне жизнь тоже не стоит на месте: Павлова (Елена Яковлева) благодаря чиновнику из Минздрава Аленикову (Игорь Гордин) снова становится завотделением «Склифа». Но за свою услугу Алеников требует от нее полного подчинения. А когда из Израиля внезапно возвращается Кривицкий (Андрей Ильин), судьба ставит Павлову перед еще одним выбором.

Нина (Анна Якунина) получает диплом операционной сестры, а ее место на посту приемного отделения занимает Ирина Федоровна Успенская (Нина Усатова).

Для прохождения практики приходят трое интернов: Арина, Дима и Алекс. Каждый день молодым специалистам придется доказывать, что они достойны работать в «Склифе».

Неожиданные кадровые перестановки, судебные дрязги, катастрофа в метро, крупная автомобильная авария – в здании главного Института скорой помощи идет круглосуточная борьба за жизни пациентов.

Новые герои «Склифосовского»

В новом сезоне «Склифосовского» впервые появится Мария Порошина. Ее героиня Тамара Сперанская – главный врач поликлиники, куда переходит Олег Брагин.

«Образ Тамары мы с режиссером Юлией Красновой создавали вместе, тщательно продумывали черты характера. Она интеллигентная, смелая, с сильным характером, профессионал своего дела, но вместе с тем ранимая», — рассказала Порошина о своей героине.

Фото: © предоставлено телеканалом «Россия»

Еще одна новая для медицинской драмы актриса — Нина Усатова — играет медсестру приемного отделения. «Моя героиня сначала попала в "Склиф", как пациент. Ирина перенесла операцию, у нее в жизни произошла трагедия. Как-то она обмолвилась Брагину, что ей нужна работа, и он помог ей устроиться в Институт скорой помощи. Это женщина, легкая на подъем, хозяйственник, никакой работы не боится!», — описала героиню Усатова.

Роли трех новых интернов исполняют Ольга Богомазова, Сергей Ходьков и Владимир Тяптушкин.

По многочисленным просьбам телезрителей в сериал вернется герой Андрея Ильина – хирург Кривицкий, который в конце восьмого сезона уезжает в Израиль. Как признались создатели сериала, Кривицкого пришлось срочно «вернуть» в фильм из-за флешмоба, организованного поклонниками в соцсетях.

Это не первый раз, когда фанаты решают судьбу героев. После трагического финала третьего сезона, когда в руках Брагина оказывается бомба и слышен взрыв, поклонники атаковали создателей проекта требованиями вернуть Брагина к жизни. Так проект получил продолжение.

Зрители могут не бояться, что «Склифосовский» закончится на девятом сезоне. Незадолго до премьеры девятого сезона в Москве стартовали съемки десятого, юбилейного сезона «Склифосовского»...

Как снимали девятый сезон

Съемки по традиции проходили в Москве и Подмосковье. Но в этом году группа отправилась еще и в Нижний Новгород. Там снимали одну из самых масштабных и зрелищных сцен — катастрофу в метро. Этот эпизод стал испытанием не только для героев, но и для артистов и всей съемочной группы. Съемки проходили в 18-градусный мороз.

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«В кадре работали реальные работники спецслужб. Они были хороши, потому что выполняли свою задачу четко и быстро, так, как массовка бы не смогла – у них бы не было сил, например, разматывать тяжелые пожарные рукава или укладывать раненых. Снимались настоящие врачи и спасатели, и у нас получились прекрасные кадры», – рассказала директор картины Сабина Парунакян.

Не обошлось и без курьезов. Постановочная автомобильная авария на северо-западе Москвы попала во все ленты новостей. Сообщалось, что на улице Исаковского столкнулись карета скорой помощи и два автомобиля. Пресс-служба московского Департамента транспорта факт происшествия подтвердила, но позднее опровергла информацию.

Очевидцы приняли это ДТП за реальное, начали не только снимать на видео и выкладывать в соцсети ролики. Некоторые неравнодушные прохожие пытались оказать помощь «пострадавшим».