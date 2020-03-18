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Пережить эпидемию: лучшие фильмы о биологических катастрофах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Mark
Сценаристы, как и писатели-фантасты, умеют предугадывать будущее. Тема смертельных вирусов многократно возникала в кино — в ужасах, триллерах, драмах и научной фантастике. И как показывает реальность, иногда это были вовсе не сказки. Мы собрали самые яркие фильмы о борьбе со страшными эпидемиями.

На фоне пандемии китайского коронавируса уже пострадали кинопрокатчики: зрители сидят дома и не ходят в кинотеатры, чтобы не заразиться опасной инфекцией. Интересно, что в большинстве картин про вирусный апокалипсис смертельная болезнь обычно зарождается именно в Азии.

Поезд в Пусан

Действие южнокорейского фильма ужасов разворачивается во время зомби-апокалипсиса. У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. Во время поездки на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан, единственного города, отразившего атаки вируса, придется бороться за выживание.

Фото: © кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Болезнь распространилась из-за единственного зараженного: когда пассажиры садятся в поезд, на них нападают зомби, люди прячутся в поезде вместе с женщиной, которую во время нападения инфицировали. Она и становится источником всеобщего заражения.


Вирус

По сюжету сестры Эмма и Стейси с отцом недавно переехали в новый город, девушки теперь ходят в новую школу. По радио и телевидению все время твердят про какой-то китайский вирус, но родители заняты своими делами, а сестер больше волнуют интересные парни в новой школе. В городе объявляют комендантский час, но это не останавливает девушек от посещения вечеринки.

Американский фантастический фильм ужасов рассказывает о распространении китайского вируса. Герои не верили в серьезность происходящего, занимаясь своими делами, несмотря на грозные предостережения. Беспечность героев привела к плачевным последствиям.

Последняя любовь на Земле

В фантастической мелодраме главными героями стали шеф-повар Майкл и эпидемиолог Сьюзен. Их случайная встреча перерастает в страстное и сильное чувство. Параллельно этому весь мир охватывает неизвестная болезнь, в условиях которой любить становиться невозможно.

Фото: © кадр из фильма «Последняя любовь на Земле»

Все события развиваются на фоне загадочной эпидемии: на протяжении месяцев человечество теряет одно чувство за другим. Сначала зарегистрированы случаи потери обоняния, затем — вкуса. Перед этим люди испытывают сильнейший эмоциональный подъем, а утрата чувства сопровождается депрессией.


Заражение

«Заражение» можно назвать классическим фильмом-катастрофой. В центре повествования герой Митч Эмхофф (Мэтт Деймон). Он единственный, кто имеет иммунитет к неизвестному вирусу, а его дочь унаследовала лишь часть защиты. Эмхоффу приходится всеми силами ее защищать, в то время как мир погружен в панику.

Сюжет «Заражения» похож на ситуацию с коронавирусом. Героиня заболевает после поездки в Гонконг и умирает, заразив еще нескольких человек. Вскоре вирус распространяется на огромное число людей, а вакцины от неизвестной болезни нет.

Носители

В центре сюжета компания молодых людей, которая отправляется в путешествие на автомобиле. Они едут к месту под названием Черепаший Пляж, где планируют переждать, пока вирус не вымрет. Героям придется потрудиться, чтобы избежать лишних контактов и покинуть зараженную территорию живыми.

Фото: © кадр из фильма «Носители»

В «Носителях» смертельный вирус распространился по всему миру и убил практически всех обитателей планеты. Главные герои находят необычный способ выживания — они пытаются убежать от источника заражения.


12 обезьян

Действие фильма начинается в 2035 году, когда неизлечимый вирус уже уничтожил пять миллиардов человек, а оставшиеся вынуждены жить под землей. Уголовник по имени Джеймс Коул (Брюс Уиллис) был выбран «добровольцем» для отправки на поверхность за сбором биологических образцов.

Неизлечимый вирус в фильме появляется искусственным способом. Герой выясняет, что его выпустил сумасшедший ученый, а результатом его действий стало заражение и гибель большей части человечества.

Пандемия

Вирус в фильме «Пандемия» вызывает несколько стадий заболевания, на финальном люди становятся агрессивными и стремятся убивать окружающих. На борьбу с угрозой направляют врача-эпидемиолога.

Фото: © кадр из фильма «Пандемия»

Доктор Лорен в составе небольшой группы направляется в центр города с заданием найти и спасти незараженных выживших. Ей нужно покинуть зараженный город и эвакуировать ценного ученого. Но чтобы не стать жертвой зараженных, героям сначала предстоит понять друг друга.


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Топ комментариев

fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!