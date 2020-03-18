Пережить эпидемию: лучшие фильмы о биологических катастрофах

Сценаристы, как и писатели-фантасты, умеют предугадывать будущее. Тема смертельных вирусов многократно возникала в кино — в ужасах, триллерах, драмах и научной фантастике. И как показывает реальность, иногда это были вовсе не сказки. Мы собрали самые яркие фильмы о борьбе со страшными эпидемиями.
На фоне пандемии китайского коронавируса уже пострадали кинопрокатчики: зрители сидят дома и не ходят в кинотеатры, чтобы не заразиться опасной инфекцией. Интересно, что в большинстве картин про вирусный апокалипсис смертельная болезнь обычно зарождается именно в Азии.
Поезд в Пусан
Действие южнокорейского фильма ужасов разворачивается во
время зомби-апокалипсиса. У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет
с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме
в Пусан. Во время поездки на страну обрушивается загадочный вирус.
Пассажирам поезда в Пусан, единственного города, отразившего атаки вируса, придется
бороться за выживание.
Болезнь распространилась из-за единственного зараженного: когда
пассажиры садятся в поезд, на них нападают зомби, люди
прячутся в поезде вместе с женщиной, которую во время нападения инфицировали.
Она и становится источником всеобщего заражения.
Вирус
По сюжету сестры Эмма и Стейси с отцом недавно
переехали в новый город, девушки теперь ходят в новую школу.
По радио и телевидению все время твердят про какой-то китайский
вирус, но родители заняты своими делами, а сестер больше волнуют
интересные парни в новой школе. В городе объявляют комендантский час,
но это не останавливает девушек от посещения вечеринки.
Американский фантастический фильм ужасов рассказывает о распространении
китайского вируса. Герои не верили в серьезность происходящего, занимаясь
своими делами, несмотря на грозные предостережения. Беспечность героев привела
к плачевным последствиям.
Последняя любовь на Земле
В фантастической мелодраме главными героями стали шеф-повар
Майкл и эпидемиолог Сьюзен. Их случайная встреча перерастает в страстное и
сильное чувство. Параллельно этому весь мир охватывает неизвестная болезнь, в
условиях которой любить становиться невозможно.
Все события развиваются на фоне загадочной эпидемии: на протяжении
месяцев человечество теряет одно чувство за другим. Сначала зарегистрированы
случаи потери обоняния, затем — вкуса. Перед этим люди испытывают сильнейший
эмоциональный подъем, а утрата чувства сопровождается депрессией.
Заражение
«Заражение» можно назвать классическим фильмом-катастрофой. В центре
повествования герой Митч Эмхофф (Мэтт Деймон). Он единственный, кто имеет иммунитет
к неизвестному вирусу, а его дочь унаследовала лишь часть защиты. Эмхоффу
приходится всеми силами ее защищать, в то время как мир погружен в панику.
Сюжет «Заражения» похож на ситуацию с
коронавирусом. Героиня заболевает после поездки в Гонконг и умирает, заразив
еще нескольких человек. Вскоре вирус распространяется на огромное число людей, а
вакцины от неизвестной болезни нет.
Носители
В центре сюжета компания молодых людей, которая отправляется
в путешествие на автомобиле. Они едут к месту под названием Черепаший
Пляж, где планируют переждать, пока вирус не вымрет. Героям
придется потрудиться, чтобы избежать лишних контактов и покинуть зараженную
территорию живыми.
В «Носителях» смертельный вирус распространился по всему
миру и убил практически всех обитателей планеты. Главные герои находят необычный способ выживания — они
пытаются убежать от источника заражения.
12 обезьян
Действие фильма начинается в 2035 году, когда неизлечимый
вирус уже уничтожил пять миллиардов человек, а оставшиеся вынуждены жить под землей. Уголовник по имени Джеймс Коул (Брюс
Уиллис) был выбран «добровольцем» для отправки на поверхность за сбором
биологических образцов.
Неизлечимый вирус в фильме появляется искусственным
способом. Герой выясняет, что его выпустил сумасшедший ученый, а результатом его действий стало заражение и гибель большей части человечества.
Пандемия
Вирус в фильме «Пандемия» вызывает несколько стадий заболевания, на финальном люди становятся агрессивными и стремятся
убивать окружающих. На борьбу с угрозой направляют врача-эпидемиолога.
Доктор Лорен в составе небольшой группы направляется
в центр города с заданием найти и спасти незараженных выживших.
Ей нужно покинуть зараженный город и эвакуировать ценного ученого. Но чтобы не
стать жертвой зараженных, героям сначала предстоит понять друг друга.