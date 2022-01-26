Украинский кризис посчитали признаком слабости США

Украинский кризис и поведение Запада вокруг него стало признаком слабости Соединенных Штатов, считает французский политолог Жиль Кепель.

Бегство США из Афганистана показало, что у Америки уже нет таких глобальных ресурсов власти, как в прошлом, цитирует ТАСС эксперта. «НАТО было создано для сдерживания Советского Союза. Но альянс не переосмыслена после краха Варшавского договора и падения Берлинской стены, и сегодня он достиг своего предела, стал неэффективным», сказал Кепель.

«То, что мы видим сейчас, — это слабость США. То, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке, — это один признак, а то, что мы видим на границе с Украиной, — другой признак», — пояснил политолог.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о возможном вторжении Россиина украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.