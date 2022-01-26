НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цена аренды самой дорогой квартиры в Сибири превысила 300 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
330 0
Фото: © Sibnet.ru

Аналитики ЦИАН нашли самую дорогую квартиру для аренды в Сибири — объект площадью почти 300 квадратных метров в центре Новосибирска стоит 350 тысяч рублей в месяц.

Согласно данным исследования, самая дорогая квартира находится на улице Максима Горького в семиэтажном доме, построенном в 2002 году.

Квартира двухуровневая, площадью 292 квадратных метра. В ней есть гостиная, столовая, большая кухня, три спальни, три санузла, кабинет и две лоджии.

Второе и третье места в топе заняли квартиры в Томске и Красноярске. Квартира в Красноярске на улице Менжинского площадью 130 квадратных метров стоит 150 тысяч рублей в месяц.

В Томске на улице Вершинина площадью 160 «квадратов» — 145 тысяч. В квартире есть камин, джакузи и теплые полы.

Еще по теме
Мишустин призвал упростить строительство частных домов
Стоимость ипотеки в России выросла до максимума с 2015 года
Сдача «однушки» в аренду стала невыгодной
Апартаменты за 5 млн рублей построят в Шерегеше
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тува ввела жесткие ограничения из‑за «омикрона»
Инфекционист сравнил «омикрон» и ОРВИ
Новосибирск получит дополнительный миллиард на ремонт дорог к МЧМ-2023
Мэр Красноярска на карантине запостил фотожабы с собой
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
28
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
25
США отказались идти на какие‑либо уступки России
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
Sibnet.Ru