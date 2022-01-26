Цена аренды самой дорогой квартиры в Сибири превысила 300 тыс.

Аналитики ЦИАН нашли самую дорогую квартиру для аренды в Сибири — объект площадью почти 300 квадратных метров в центре Новосибирска стоит 350 тысяч рублей в месяц.

Согласно данным исследования, самая дорогая квартира находится на улице Максима Горького в семиэтажном доме, построенном в 2002 году.

Квартира двухуровневая, площадью 292 квадратных метра. В ней есть гостиная, столовая, большая кухня, три спальни, три санузла, кабинет и две лоджии.

Второе и третье места в топе заняли квартиры в Томске и Красноярске. Квартира в Красноярске на улице Менжинского площадью 130 квадратных метров стоит 150 тысяч рублей в месяц.

В Томске на улице Вершинина площадью 160 «квадратов» — 145 тысяч. В квартире есть камин, джакузи и теплые полы.