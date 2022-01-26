США и НАТО «наводнили» Украину оружием и советниками

Соедиенные Штаты и НАТО «наводнили» Украину вооружением и «бесчисленными советниками, говорится в заявлении постпредства России при ООН.

США, «культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории», — сказано в заявлении российских дипломатов.

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Постпредство России при ООН констатировало, что такая позиция контрастирует с поставками оружия и отправкой советников на Украину. «Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот», — отмечается в заявлении.

«Вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины», — заявляет постпредство.