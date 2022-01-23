Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО

Ролики с испытаний шведского гранатомета NLAW, который наряду с американским противотанковым комплексами NLAW стал поступать в украинскую армию, стали изучаться в соцсетях.

Так пользователи обратили внимание на ролик, где NLAW применяется по танкам Т-72, находившихся на вооружении Национальной народной армии ГДР. Огонь ведется по старым модификациям легендарной советской «семьдесятдвойки», не оснащенным динамической защитой.

Гранатометы NLAW украинская армия получила от Великобритании. На Украину их доставили военно-транспортные самолеты Королевские ВВС.

NLAW — своеобразная «лайт-версия» комплекса Javelin. Гранатомет также поражает цель по технологии «выстрелил и забыл». Максимальная дальность прицельной стрельбы — 800 метров. Он поражает танки с верхней полусферы, где бронезащита минимальна.