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Финансист посоветовал хранить часть денег наличными дома

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Люди должны стараться хранить дома наличные деньги хотя бы в небольшом количестве, посоветовал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эксперт напомнил ситуацию с протестами в Казахстане, когда на несколько дней люди остались без денег из-за закрытых банков и отключенных банкоматов. «Наличные средства всегда должны быть в распоряжении гражданина», — подчеркнул Переславский.

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Желательно, чтобы семьи создавали резерв, равный расходам как минимум на полгода. После создания такой «финансовой подушки» можно задумываться об инвестировании или сбережении оставшихся средств, приводит «Прайм» совет Переславского.

Валюту хранить можно в долларах, евро и рублях. Пропорции между основными валютами рекомендуется соблюдать по формуле «40–30–30» или же «50–25–25», где большая доля — рубли. Такое соотношение позволит уберечься от девальвации и частично нивелирует инфляцию., сказал эксперт.

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