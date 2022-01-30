Финансист посоветовал хранить часть денег наличными дома

Люди должны стараться хранить дома наличные деньги хотя бы в небольшом количестве, посоветовал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Эксперт напомнил ситуацию с протестами в Казахстане, когда на несколько дней люди остались без денег из-за закрытых банков и отключенных банкоматов. «Наличные средства всегда должны быть в распоряжении гражданина», — подчеркнул Переславский.
Желательно, чтобы семьи создавали резерв, равный расходам как минимум на полгода. После создания такой «финансовой подушки» можно задумываться об инвестировании или сбережении оставшихся средств, приводит «Прайм» совет Переславского.
Валюту хранить можно в долларах, евро и рублях. Пропорции между основными валютами рекомендуется соблюдать по формуле «40–30–30» или же «50–25–25», где большая доля — рубли. Такое соотношение позволит уберечься от девальвации и частично нивелирует инфляцию., сказал эксперт.