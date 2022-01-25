Внедрение системы, в которой водителю без диагностической карты будет выписываться штраф с камеры видеонаблюдения, столкнулось со сложностями, сообщил замначальника ГИБДД России Владимир Кузин.

Штраф за управление автомобилем, подлежащем обязательному техосмотру, но не имеющем диагностической карты, вступает в силу с 1 марта 2022 года. Он составит 2 тысячи рублей. Инспекторы ГИБДД могут выписать штраф только раз в сутки. Предполагалось, что нарушение будут фиксировать и камеры в автоматическом режиме.

«Огромное количество фильтров нужно поставить для того, чтобы отделить легковой от грузового, от автобуса, по году выпуска, по принадлежности, нахождения в реестре легковых такси. Если все эти моменты будут решены, то выявление подобного рода правонарушений будет возможно в автоматическом режиме», — сказал Кузин на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Новый закон о техосмотре позволяет не проходить проверку автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Он не распространяется на пассажирский и грузовой транспорт, такси, а также на личный транспорт, используемый в служебных целях.