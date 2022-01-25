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Забайкальский депутат призвал «ставить к стенке» защитников собак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Бурятии

Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак нужно отстреливать, а их защитников «ставить к стенке».

«То, что собак нельзя убивать, — это абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал. Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — ее ликвидируют и неважно, агрессивная она или нет. Не должны собаки быть бродячими», — заявил ИА «Чита.Ру» Михайлов.

Он назвал зоозащитников, отстаивающих права и подкармливающих бродячих животных, «пятой колонной».

«Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — добавил депутат.

По его словам, на стерилизацию и лечение собак в приюте тратится около 30 тысяч рублей, но это абсолютно не гарантирует того, что животное не сможет нападать на людей.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов говорил, что требования к возврату отстрела бездомных животных исходят из регионов, где «огромные средства просто разворовывались на убийстве животных». А метод отлова, стерилизации и возврата — рабочий, если его правильно исполнять.

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