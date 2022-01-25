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СК показал видео с задержанными за лжеминирование школьниками

Источник:
Sibnet.ru
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Следователи задержали двух парней, которые отправляли сообщения о минировании школ в Красноярске, ведомство опубликовало видео с несовершеннолетними подозреваемыми.

После каникул школы в Красноярске «минировали» пять дней — 13, 14, 17 и два раза 18 января. С этого дня школы взяли под круглосуточную полицейскую охрану и пообещали больше не проводить эвакуации.

По каждому факту ложных минирований были возбуждены уголовные дела по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В этом преступлении подозревают двух 17-летних школьников. Они чтобы не учиться, написали электронные письма о возможных взрывах в школах Красноярска, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

У школьников изъяли компьютеры и телефоны. Суд арестовал парней на два месяца, идет следствие.

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Красноярск #Громкое дело
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