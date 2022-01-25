Новый налог на вклады: кто заплатит в 2022 году

Вкладчики в 2022 году впервые заплатят НДФЛ с начисленных процентов по вкладам. Первоначально предполагалось, что новый налог коснется банковских депозитов в размере от 1 миллиона рублей и выше, однако из-за изменения ключевой ставки Центробанка он частично распространится на держателей сбережений с меньшей суммой.

Налог весной 2020 года предложил ввести президент Владимир Путин. Новый сбор представляет собой НДФЛ со ставкой в 13%, которым облагается сумма процентов по одному или нескольким вкладам, в сумме превышающим 1 миллион рублей.

Налог взимается в том случае, если процентные доходы банковского клиента по всем имеющимся у него депозитам и счетам оказались больше определенной величины, которая будет пересчитываться каждый год. Так, для 2021 года это 42,5 тысячи рублей, для 2022 года — 85 тысяч рублей.

Кого затронет новый налог на вклады

Согласно действующему закону, сейчас налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года на миллион рублей. Ставка регулятора на начало 2021 года составляла 4,25%. Таким образом, заплатить придется за вклады, начисленный процент с которых превысил 42,5 тысячи рублей за год.

На момент введения налога он касался вкладом от миллиона рублей и выше. Однако ставка Центробанка за прошлый год удвоилась, вслед за ней выросли проценты по депозитам. В результате обязанность по уплате налога теперь может возникнуть по вкладам на сумму от 700 тысяч рублей.

Когда налог на вклады платить не нужно:

По итогам 2021 года начисления по всем вкладам не превысили 42 500 рублей процентного дохода

С дохода по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых. Тем самым от налога защитили зарплатные счета

Процентные доходы по счетам эскроу. Этот специальный банковский счет используют для оформления сделок с недвижимостью

Доход по обезличенным металлическим счетам, проценты на остатки на брокерских счетах и кэшбэк не учитываются

Размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, указывает пресс-служба Федеральной налоговой службы. В качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет.

Количество вкладов тоже не играет никакой роли — налогоплательщик может иметь множество небольших депозитов, но если процентные выплаты по ним суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода, то возникнет обязательство по уплате нового налога.

Как рассчитывается новый налог

Расчеты РБК с учетом ежемесячной капитализации процентов подтверждают, что вкладчик с начальной суммой 710 тысяч рублей, имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под процент 8%, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей.

Пример. Если в 2020 году гражданин открыл вклад в размере 710 тысяч рублей по ставке 4,5%, а в июле 2021 года переложил эту сумму в другой банк под 8%, то совокупный процентный доход, выплаченный ему в 2021 году, достиг 55 616 рублей. После вычета необлагаемого процентного дохода в 42 500 рублей сумма налога к уплате составит 1705 рублей (13 116 умножаем на 13%).

Когда нужно заплатить налог

Российские банки до 1 февраля предоставят налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту, который получал подобные доходы в прошлом году. Сведения будут направляться без детализации по размеру самого вклада, сроку его открытия и процентной ставки.

Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, пересчитают в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. Изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается.

На основе этих данных Федеральная налоговая служба самостоятельно рассчитает размер налога, гражданам не надо каким-либо образом оформлять доходы. Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам нужно до 1 декабря 2022 года.

По данным Агентства по страхованию вкладов за 2021 год, россияне держат в банках порядка 5 миллионов счетов на сумму свыше 1 миллиона рублей. Общий объем средств на этих счетах составляет 17,95 триллиона рублей, или 57% от общего объема средств на всех счетах.

По оценке Минфина, поступления НДФЛ на доходы по банковским вкладам в 2022 году составят 108,3 миллиарда рублей, в 2023 году — 111,5 миллиарда рублей, в 2024 году — 114,9 млрд рублей.