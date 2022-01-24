Логотип Новосибирска в качестве новогодней столицы удивил Сеть

Специалисты рекламного агентства «Мелехов и Филюрин» разработали логотип и фирменный стиль Новосибирска — новогодней столицы России 2022-2023 годов, работу они опубликовали в Instagram.

Каждая новогодняя столица создаeт уникальную снежинку. Из Нижнего Новгород в Новосибирск приехала хрустальная снежинка.

«Во время работ над проектом, стало понятно, что Новосибирск сильно выделяется на фоне остальных столиц. Поэтому весь фирменный стиль проекта — особый, новосибирский. Наша снежинка не состоит из кружева, она больше похожа на наследие авангарда. При этом, нам удалось сохранить теплые, новогодние цвета — цвета зеленой елки и красной новогодней звезды», — говорится в описании проекта.

Мэрия Новосибирска уже утвердила авангардный стиль и название «Новосибирск – Новоновогодняя столица России». В городе уже можно встретить digital-экраны в таком стиле.

В соцсетях уже начали обсуждать стилистику и логотип новогодней столицы. Многие посчитали цвета слишком кричащими, а стиль излишне авангардным.