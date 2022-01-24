НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Логотип Новосибирска в качестве новогодней столицы удивил Сеть

Источник:
Sibnet.ru
414 0

Специалисты рекламного агентства «Мелехов и Филюрин» разработали логотип и фирменный стиль Новосибирска — новогодней столицы России 2022-2023 годов, работу они опубликовали в Instagram.

Каждая новогодняя столица создаeт уникальную снежинку. Из Нижнего Новгород в Новосибирск приехала хрустальная снежинка.

«Во время работ над проектом, стало понятно, что Новосибирск сильно выделяется на фоне остальных столиц. Поэтому весь фирменный стиль проекта — особый, новосибирский. Наша снежинка не состоит из кружева, она больше похожа на наследие авангарда. При этом, нам удалось сохранить теплые, новогодние цвета — цвета зеленой елки и красной новогодней звезды», — говорится в описании проекта.

Мэрия Новосибирска уже утвердила авангардный стиль и название «Новосибирск – Новоновогодняя столица России». В городе уже можно встретить digital-экраны в таком стиле.

В соцсетях уже начали обсуждать стилистику и логотип новогодней столицы. Многие посчитали цвета слишком кричащими, а стиль излишне авангардным.

Еще по теме
Урбанист раскрасил дореволюционные фотографии Красноярска
Слава Степанов показал красивые фото строительства четвертого моста
Тепловизор с беспилотника заснял утечку тепла в доме в Черногорске
УФАС оштрафовало «мусорного» оператора в Новосибирске
смотреть все
Новосибирск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Издевательства над ребенком на Алтае заинтересовали Бастрыкина
Тулеев нашел решение главной проблемы метановых шахт
Логотип Новосибирска в качестве новогодней столицы удивил Сеть
Ребенка на Алтае выгнали голым на мороз «для воспитания»
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Байден пообещал России катастрофу
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
23
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
Sibnet.Ru