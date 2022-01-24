Мощная солнечная вспышка попала на видео

Специалисты NASA запечатлели на видео мощную солнечную вспышку класса М, произошедшую 20 января. Кадры космического явления опубликованы на сайте агентства.

Вспышки класса M обычно происходят в активных областях на Солнце, отмеченных сильным присутствием магнитных полей. По мере развития этих магнитных полей они достигают точек нестабильности и высвобождают энергию.

Ученые предупреждают, что выбросы вещества из звездной короны могут влиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и даже представлять опасность для космических кораблей и космонавтов.

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Вспышки — это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Чем мощнее вспышка, тем серьезные последствия для Земли могут быть.