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Новосибирских подростков начнут прививать от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» поступила в Новосибирскую область, в ближайшие дни начнется прививочная кампания среда детей 12-17 лет, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новосибирская область получила 1 440 доз препарата Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М»). Сделать прививку ребенку 12-17 лет можно будет в поликлиниках, которые получат вакцину (пока она поступит не во все медучреждения). 

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Вакцинация подростков будет проводиться только по заявлению законных представителей, подчеркнули власти региона.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М — двухкомпонентная векторная вакцина, аналог «Спутник V», но концентрация действующего вещества в ней уменьшена в пять раз. 

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