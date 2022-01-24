Новосибирских подростков начнут прививать от COVID

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» поступила в Новосибирскую область, в ближайшие дни начнется прививочная кампания среда детей 12-17 лет, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новосибирская область получила 1 440 доз препарата Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М»). Сделать прививку ребенку 12-17 лет можно будет в поликлиниках, которые получат вакцину (пока она поступит не во все медучреждения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В чем отличия «Спутника» для подростков

Вакцинация подростков будет проводиться только по заявлению законных представителей, подчеркнули власти региона.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М — двухкомпонентная векторная вакцина, аналог «Спутник V», но концентрация действующего вещества в ней уменьшена в пять раз.