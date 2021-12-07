Инфекционист рассказал об отличиях «Спутника» для подростков

Вакцина «Спутник» для подростков содержит в пять раз меньшую концентрацию, что для взрослых, но антител вырабатывается в нужно количестве, сообщил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России в декабре. Дети в возрасте 12-15 лет будут вакцинированы только с согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут сами подписать добровольное согласие на прививку. Первыми вакцину «Спутник М» должны получить воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов.

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«По составу она полностью идентичная той, что вводят взрослым. Отличие только в дозировке: концентрация действующего вещества в "детской" вакцине в пять раз ниже, чем во взрослой. Результаты клинических испытаний уже показали, что даже при сниженной дозировке дети вырабатывают адекватный иммунный ответ. Вакцинацию дети переносят легко, практически без побочных эффектов», — сказал Поздняков.

Он отметил, что противопоказания к вакцинации – тяжелые аллергические реакции на введение вакцины, тяжелые системные аллергические реакции. С осторожностью стоит прививать детей с аутоиммунной патологией и онкологическими заболеваниями. Решение нужно принимать в зависимости от того, компенсировано или не компенсировано заболевание.

Вакцинацию начинают с 12 лет, потому что в этот момент организм ребенка становится идентичным организму взрослого. По росту и весу он тоже приближается к взрослому, поэтому они получают уже практически те же дозировки лекарственных препаратов и иммунопрепаратов, к которым относятся и вакцины.

Если ребенок заболеет COVID-19 сразу после прививки, возможно два варианта развития событий: «ребенок либо не заболеет, либо наоборот, будет переносить тяжелее». По словам Позднякова, надо запланировать вакцинацию перед выходными, когда у ребенка будет возможность 2-3 дня побыть дома.

Зачем вакцинируют подростков?

Лидер по детской вакцинации – Китай. Там вакцинировано несколько десятков миллионов детей начиная с трехлетнего возраста. Половина детей в возрастной категории 12 лет и старше уже ревакцинирована. В стране уже есть огромный опыт в детской вакцинации, так как они понимают, что с эпидемиологической точки зрения дети могут быть источником распространения инфекции.

В Израиле тоже полным ходом идет вакцинация детей от 5 до 11 лет, от 12 лет и старше уже привиты. В США вакцинируют в возрасте от 12 лет и старше, по младшим категориям пока идут исследования. И это неполный список стран, в мире активно идет вакцинация детей.

«Побочных эффектов вакцинации почти никто не зарегистрировал. У детей, привитыми матричными и РНК-вакцинами, отмечались редкие случаи миокардита, но все они были доброкачественными и прошли на обычной симптоматической терапии», — объяснил инфекционист.

Врач отметил, что вакцинация подростков может усилить иммунную прослойку и не давать таких всплесков последующих волн COVID-19.

«Волны, безусловно, еще будут. Коронавирус – это прорывная инфекция, которая атакует восприимчивые слои населения: непривитых или непереболевших. Если часть населения, в данном случае подростки, будет привита, они сами не будут тяжело болеть и не будут значимыми источниками инфекции. Вирусу будет тяжелее распространяться в популяции и ход вспышек инфекции замедлится», — сказал инфекционист.