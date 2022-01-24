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Температурная инверсия настигнет сибиряков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жителей Сибири ожидает температурная инверсия в течение недели: на севере региона будет гораздо теплее, чем на юге, это связано с аномальным теплом на севере, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Из-за того, что очень сильные аномалии на севере Сибири, получается, что температура на юге ниже, чем на севере. Получается такая температурная инверсия», — сказал ТАСС Вильфанд.

Например, на Таймыре ночные температуры к середине недели повысятся до минус 13-18 градусов, а днем — до минус 10-15 градусов мороза. А вот в Туве прогнозируется минус 28-33 градуса ночью, а днем — около минус 20 градусов.

По словам Вильфанда, аномалии на севере Сибири будут достигать плюс 20 градусов в течение недели.

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