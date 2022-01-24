Канцлер Германии исключил скорое вступление Украины в НАТО

НАТО не может гарантировать нерасширение на восток, но вступления новых стран Восточной Европы в альянс «нет в повестке дня», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Россия на переговорах с Западом выставила требование — отказ от дальнейшего расширения НАТО. Москва заявила, что не допустит членства Украины в альянсе.

«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — цитирует ТАСС Шольца.

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При этом он отказался давать России гарантии нерасширения альянса. «Мы все знаем, что трансатлантический оборонный альянс необходим. Будучи демократическими странами, мы объединяем в рамках НАТО наши интересы в сфере безопасности», — отметил канцлер.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться конкретных сроков вступления в НАТО.