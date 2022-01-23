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Власти Забайкалья выплатят деньги семье погибшей от собак девочки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить семье погибшей от собак девочки материальную помощь из регионального бюджета, сообщает правительство региона. Сумму помощи власти не назвали.

Первоклассницу со следами укусов собак нашли в субботу на пустыре в селе Домна Забайкальского края. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Минздрав Забайкалья окажет психологическую поддержку родным, также край возьмет на себя расходы, связанные с похоронами девочки.

Осипов также поставил задачу главам муниципальных образований решить проблему безнадзорных животных. Губернатор распорядился заключать контракты в муниципалитетах на отлов собак.

Будет построена сеть кустовых приютов для отловленных животных, муниципалитетам хотят выделить больше денег на отлов собак.

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