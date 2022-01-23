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Главком ВМС Германии назвал Крым российским и ушел в отставку

Источник:
РИА Новости
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Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
Фото: © Bundeswehr/Steve Back

Глава Военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины и Россия достойна, чтобы «дать ей уважение», которого она требует от Запада.

«Крымского полуострова (в составе Украины) нет, он никогда не вернется... это факт», — приводит РИА Новости слова германского адмирала, сказанные им во время выступления в индийском институте оборонных исследований.

По словам Шенбаха, российскому лидеру Владимиру Путину нужна не Украина, он требует уважения к России. «Дать ему уважение — это небольшая цена. Это вообще не цена. Легко дать ему это уважение, которого он, возможно, заслуживает. Россия важна!» — отметил адмирал.

Киев после этого потребовал, чтобы правительство Германии опровергло слова главы ВМС, которые «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и усилия по деэскалации ситуации в области безопасности в Европе».

Адмирал подал в отставку. «Я попросил федерального министра обороны освободить меня от полномочий главы ВМС с немедленным вступлением в силу», — заявил Шенбах.

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Политика #Мир #Говорят о России
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