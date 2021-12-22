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Путин заявил, что России больше некуда отступать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Соединенные Штаты должны понять, что России больше некуда отступать, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

Предложенные Россией проекты договоров с США и НАТО об отказе от размещения ударных вооружений в Восточной Европе и прекращении расширения альянса на восток не являются ультиматумом, но Вашингтону и его союзникам придется понять серьезность положения, сказал российский лидер

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», — подчеркнул Путин.

Путин считает, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым.

«Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема: нам просто некуда двигаться дальше, вот в чем вопрос», — заключил Путин.

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Политика #Мир #Военная политика
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