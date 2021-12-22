Путин заявил, что России больше некуда отступать

Соединенные Штаты должны понять, что России больше некуда отступать, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

Предложенные Россией проекты договоров с США и НАТО об отказе от размещения ударных вооружений в Восточной Европе и прекращении расширения альянса на восток не являются ультиматумом, но Вашингтону и его союзникам придется понять серьезность положения, сказал российский лидер

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», — подчеркнул Путин.

Путин считает, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым.

«Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема: нам просто некуда двигаться дальше, вот в чем вопрос», — заключил Путин.