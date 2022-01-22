Дуров раскритиковал запрет криптовалюты

Предложение Центробанка запретить в России использование криптовалюты затормозит развитие высокотехничной экономики, заявил основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

«Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики», — предупредил Дуров на своем канале в Telegram.

По его мнению, запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере. Он также напомнил, что Россия удерживает лидерство в сфере технологий блокчейна.

Ранее Центробанк предложил запретить выпуск, обращение, майнинг и обмен криптовалют, а также разработать механизмы блокировки операций. По мнению регулятора, цифровые деньги несут серьезные риски для граждан и экономики страны.