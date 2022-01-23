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Диетолог посоветовала, как избежать «сахарной ломки»

Источник:
радио Sputnik
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Фото: Rosmarie Voegtli / Attribution License

Полный отказ от сладкого ради снижения веса может привести к «сахарной ломке», но этого состояния можно избежать, рассказала врач-диетолог Анна Мелехина.

«Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт, как при ломке», — пояснила врач в беседе на радио Sputnik.

По ее словам, привыкшие к сахару люди, воздерживаясь от его употребления, могут ощущать нехватку энергии, «потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии».

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Возникающий при отказе от сахара недостаток углеводов нужно компенсировать. Чтобы избежать дискомфорта, можно заменить сладости в своем меню продуктами, которые содержат сложные углеводы, посоветовала диетолог.

Она назвала продукты, которые помогут избежать «сахарной ломки». «Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно», — отметила Мелехина.

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