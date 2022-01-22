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Затмения и звездопады: главные космические события 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DebAnne70 / Attribution License
Какие астрономические явления можно будет увидеть на небе в 2022 году? Россияне смогут наблюдать несколько ярких затмений, звездопадов и Суперлуну.

В 2022 году ожидается четыре затмения: два частных солнечных (30 апреля и 25 октября) и два полных лунных (16 мая и 8 ноября). С территории России можно будет наблюдать два из них: полное затмение Луны 8 ноября и частное затмение Солнца 25 октября, сообщается на сайте Московского планетария.

Затмения 2022 года

  • 30 апреля — частное затмение Солнца (с 21.47 и до 01.37 по московскому времени). Оно будет наблюдаться только из Южной Америки (юго-запад) и Антарктиды, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов, в России его видно не будет.
  • 16 мая — полное затмение Луны (с 05.28 и до 08.55 по московскому времени). Наибольшая фаза 1,41 в 07.13 мск. Затмение будет видно в Африке, Северной и Южной Америке, Европе и Французской Полинезии.
  • 25 октября — частное затмение Солнца (с 12.00 и до 16.01 по московскому времени). Максимальная фаза 0,86 в 14.00 мск будет видна в Западной Сибири.
  • 8 ноября — полное затмение Луны (с 12.10 до 15.49 по московскому времени). Наибольшая фаза 1,36 в 14.00 мск. Затмение будет видно в Северной Европе, Азии, Австралии, Америке и в акватории Тихого океана. В России его смогут увидеть только жители самых восточных регионов.

Суперлуна — 2022

Самые крупные на небе полнолуния 2022 года ожидаются в июне и июле. Но наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты — Суперлуние — произойдет 13 июля.

Разница между этими событиями составит 9,5 часов. 13 июля в 12.04 мск Луна окажется на близком расстоянии от Земли, а фазу полнолуния она примет в 21.37 мск 13 июля, поэтому в полнолуние 13 июля можно будет увидеть так называемую Суперлуну.

Начало сезонов в 2022 году:

  • Весеннее равноденствие, начало весны — 20 марта (18.33 мск);

  • Летнее солнцестояние, начало лета — 21 июня (12.13 мск);

  • Осеннее равноденствие, начало осени — 23 сентября (04.03 мск);

  • Зимнее солнцестояние, начало зимы — 22 декабря (00.48 мск).

Крупнейшие звездопады

Из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений в 2022 году будут Квадрантиды, Лириды, Ориониды и Леониды.

Эта-Аквариды Персеиды и Геминиды будут падать при лунном свете: благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо.

Благоприятные условия наблюдений:

  • 5 мая: Эта-Аквариды — Луна близка к новолунию (30 апреля);

  • Ночь с 29 на 30 июля: Южные дельта-Аквариды — Луна в новолунии (28 июля);

  • 21 октября: Ориониды — Луна близка к новолунию (25 октября).
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