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Томские врачи впервые восстановили грудь с помощью тканей со спины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томские хирурги впервые восстановили пациентке молочную железу уникальным методом, сообщил в среду департамент здравоохранения Томской области.

Специалисты Томской областной клинической больницы впервые восстановили молочную железу женщине, используя в качестве трансплантатов лоскуты со спины.

«Была выполнена операция по уникальному методу двусторонней реконструкции молочной железы (пациентка после мастэктомии) с помощью префабрикации (это способ формирования необходимых по тканевому составу аутотрансплантатов для последующей микрохирургической пересадки) двух лоскутов со спины», — рассказал заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Илья Казанцев.

Такой путь решения проблемы врачи выбрали, так как в анамнезе у пациентки была эстетическая пластика живота, поэтому лоскуты оттуда не подходили. 

Кроме того, у женщины есть редкая особенность крови, которая не позволяла выполнить микрохирургическую реконструкцию.

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