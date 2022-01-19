НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Ростелеком обеспечит 4G и беспроводной интернет в селах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
278 0
Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком обеспечил доступ к Wi-Fi в маленьких населенных пунктах в регионах Сибири, теперь компания проведет мобильную связь 4G и беспроводной интернет.

Ростелеком с 2014 года обеспечил интернетом села и деревни с населением от 250 до 500 человек. Открытые точки доступа обеспечивают интернет-покрытие радиусом до 100 метров и выход в Сеть на скорости до 10 Мбит в секунду. В Сибири компания обеспечила точки Wi-Fi-доступа в 1, 9 тысячах населенных пунктов.

Больше всего точек доступа построили в Красноярском крае: здесь интернет по проекту пришел в 290 населенных пунктов. В Новосибирской области Wi-Fi появился в 279 селах и деревнях. И на третьем месте по числу точек доступа расположилась Омская область: здесь инфраструктура связи обновлена в 260 населенных пунктах.

С 2021 года начался следующий этап: теперь Ростелеком обеспечит мобильную голосовую связь четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет в 24 тысячах населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. По итогам прошлого года базовые станции уже появились в 209 селах и деревнях Сибири.

Еще по теме
Как увеличить маленькую фотографию
Гражданам без биометрии ограничат функционал сайта «Госуслуг»
Разработчики впервые испытали модем 10G
Как быстро скачать видео с YouTube
смотреть все
Новосибирск #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский конькобежец выступит на Олимпиаде‑2022
Экс-лидер запрещенных «Свидетелей Иеговы» попал под следствие на Алтае
Томские врачи впервые восстановили грудь с помощью тканей со спины
Массовое минирование дошло до детсадов Красноярского края
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Игра God of War вышла на ПК
Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом
Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Максимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?

лачинов

То есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...

antibacila

Представляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...

Uynachalnica

Ну а чо удивляться, импортные составляющие, передовые зарубежные технологии, и фас тоже ведь не на Родине...
Sibnet.Ru