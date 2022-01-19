Ростелеком обеспечит 4G и беспроводной интернет в селах Сибири

Ростелеком обеспечил доступ к Wi-Fi в маленьких населенных пунктах в регионах Сибири, теперь компания проведет мобильную связь 4G и беспроводной интернет.

Ростелеком с 2014 года обеспечил интернетом села и деревни с населением от 250 до 500 человек. Открытые точки доступа обеспечивают интернет-покрытие радиусом до 100 метров и выход в Сеть на скорости до 10 Мбит в секунду. В Сибири компания обеспечила точки Wi-Fi-доступа в 1, 9 тысячах населенных пунктов.

Больше всего точек доступа построили в Красноярском крае: здесь интернет по проекту пришел в 290 населенных пунктов. В Новосибирской области Wi-Fi появился в 279 селах и деревнях. И на третьем месте по числу точек доступа расположилась Омская область: здесь инфраструктура связи обновлена в 260 населенных пунктах.

С 2021 года начался следующий этап: теперь Ростелеком обеспечит мобильную голосовую связь четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет в 24 тысячах населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. По итогам прошлого года базовые станции уже появились в 209 селах и деревнях Сибири.