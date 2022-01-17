Рыжий кот два дня просидел на опоре линии связи в Чите

Специалисты филиала компании «Россети Сибирь»—«Читаэнерго» в выходные спасли кота, который, убегая от своры собак, забрался на деревянную опору линии связи и просидел на ней два дня, сообщает пресс-служба компании.

«Два дня рыжий кот ждал помощи на морозе. Зима не очень холодная, но животному было не легче — он сидел молча, как дозорный. Новость разлетелась по местным группам в мессенджерах, пока местная жительница не обратилась в администрацию. Специалисты связались с энергетиками, которые буквально в течение часа сняли кота со столба», — рассказали сотрудники поселковой администрации.

Бригада Забайкальского участка Борзинского РЭС «Читаэнерго» работала невдалеке, спасла кота и передала в руки сельчан.

Напуганные кошки под действием адреналина забираются по деревянным опорам на самый верх, а спуститься не могут. Иногда, чтобы спасти несчастного кота, необходимо даже отключить участок цепи – иначе к животному не подобраться.

Сотрудникам энергокомпании в разных регионах регулярно приходится снимать напуганных и отощавших животных с опор линий электропередачи. Подобные случаи в прошлом году были в Красноярском крае, Туве и Томской области.