Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом

Фильмы Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор» покажут 15 и 16 января на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала.

Экранизация романа Сергея Лукьяненко о борьбе сил Света и Тьмы – Ночного и Дневного Дозоров стала знаковой для российского кино. Фильм назвали первым российским блокбастером, с которого началось возрождение интереса зрителей к отечественному кинематографу.

В «Ночном дозоре» зрители знакомятся с Антоном Городецким, который в будущем становится сотрудником Дозора. Его задача — контролировать силы Тьмы. В «Дневном дозоре» равновесие между Светлыми и Темными нарушено. Чаша весов склоняется в сторону Темных.

«Ночной дозор» установил рекорд кассовых сборов тех времен – при затратах в 2 миллиона долларов он заработал в прокате более тридцати. Именно после «Дозоров» начали снимать высокобюджетную отечественную фантастику. Кстати, фильм стал одним из первых успешных российских проектов и в зарубежном прокате.

На Первом канале «Ночной дозор» покажут 15 января в 23.45, а «Дневной дозор» — 16 января в 22.00.