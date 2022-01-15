НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
287 0
Фото: © кадр из «Ночной дозор»

Фильмы Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор» покажут 15 и 16 января на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала.

Экранизация романа Сергея Лукьяненко о борьбе сил Света и Тьмы – Ночного и Дневного Дозоров стала знаковой для российского кино. Фильм назвали первым российским блокбастером, с которого началось возрождение интереса зрителей к отечественному кинематографу.

В «Ночном дозоре» зрители знакомятся с Антоном Городецким, который в будущем становится сотрудником Дозора. Его задача — контролировать силы Тьмы. В «Дневном дозоре» равновесие между Светлыми и Темными нарушено. Чаша весов склоняется в сторону Темных.

«Ночной дозор» установил рекорд кассовых сборов тех времен – при затратах в 2 миллиона долларов он заработал в прокате более тридцати. Именно после «Дозоров» начали снимать высокобюджетную отечественную фантастику. Кстати, фильм стал одним из первых успешных российских проектов и в зарубежном прокате.

На Первом канале «Ночной дозор» покажут 15 января в 23.45, а «Дневной дозор» — 16 января в 22.00.

Еще по теме
Голливудские хиты покажут в выходные на ТВ‑3
Певица Наzима оказалась заложницей во время протестов в Алма-Ате
Скончался известный телеведущий Михаил Зеленский
Психологический сериал «Мне плевать, кто вы» вышел на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Стартовал отбор на конкурс «Jazz на Оби» в Новосибирске
Поиск месторождений алмазов начнется в Эвенкии
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
Телескоп на дне Байкала усилит чувствительность на 50%
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры
Игра Half-Life получила трассировку лучей
Порнозвезда Лана Роудс стала мамой после ухода из профессии
Обсуждение (0)
О самом главном
Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года
Избранные духами, или Кто такие шаманы
В церкви, купели, из-под крана: когда и где набирать крещенскую воду
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кармические отношения: как понять смысл союза
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Самое обсуждаемое
37
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
33
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
31
Путин рассказал о технологиях «майдана» в Казахстане
30
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
26
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
Sibnet.Ru