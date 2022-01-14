Синоптики рассказали, когда в Новосибирске рассеется смог

Смог накрыл Новосибирск в пятницу, в воздухе повис неприятный запах. По прогнозам синоптиков, ситуация наладится в субботу.

В ночь на пятницу в Новосибирской области сильно похолодало, столбики термометров достигли 30-градусной отметки. Усиление мороза и отсутствие ветра сформировали неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Ветер усилится в субботу.

«Запах, который мы сейчас все ощущаем, неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных примесей, прекратятся в связи с усилением ветра, качество воздуха улучшится», — рассказала Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

По данным синоптиков, уже в ночь на субботу начнет теплеть, днем ветер сменит направление на южное.