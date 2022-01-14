«King’s Man: Начало»: английские шпионы против Распутина

«King’s Man: Начало», приквел шпионской дилогии режиссера Мэттью Вона, вышел в российский прокат после волны переносов с ноября 2019 года. Картина расскажет, как появилось независимое разведывательное агентство, а постановщик на этот раз смело экспериментирует с жанрами, сочетая военную драму с задорным шпионским боевиком.

О чем фильм?

В фильме показан мир на пороге Первой мировой войны. Загадочный злодей готовит мировой заговор, который создаст хаос в крупнейших государствах. Противостоять ему вызвались герцог Оксфордский (Рэйф Файнс), его сын Конрад, а также будущие члены пока еще не созданной шпионской организации King’s Man.

Фото: © кадр из фильма

Героям предстоит вступить в кровопролитный конфликт и остановить врага. Одним из главных противников англичан на этот раз станет вобравший все популярные исторические мифы Распутин в исполнении Риса Иванса.

Впервые о своем намерении снять приквел Мэттью Вон заявил летом 2018 года, когда он обмолвился, что хотел бы отправить героев к истокам формирования организации. В фильме могли появиться Николас Кейдж, Брэд Питт и Рэйчел Вайс.

Съемочной бригаде пришлось совершить тур в Соединенные Штаты, Югославию, Италию, съемки завершились в 2019 году, картина должна была выйти в прокат еще в ноябре 2019 года, однако старт несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.

Премьера в России: 13 января 2022 года

Страна: Великобритания, США, Marv Films

Жанр: приключенческий боевик

Режиссер: Мэттью Вон

Актеры: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Аарон Тейлор-Джонсон, Рис Иванс, Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Том Холландер, Стэнли Туччи, Джимон Хонсу, Чарльз Дэнс

Продолжительность: 145 минут

Возраст: 18+

Отзывы: стало скучновато

На сайте «Критиканство» на момент написания этих строк пока одна отечественная рецензия. Вероника Скурихина пишет, что ключевым отличием нового «King’s Man» является непривычное наличие слишком серьезного и даже временами трагичного тона.

Между тем ожидания от фильма были иные, поэтому третья часть франшизы у многих вызывает недоумение. Первые зрители в отзывах также указывают, что фильм из-за использования двух плохо сочетающихся жанров потерял свое очарование.

На сайте Rotten Tomatoes фильм получил только 42% от критиков. Большинство зарубежных рецензентов отмечают, что солидная актерская игра Рэйфа Файнса мгновенно улетучивается при «переключении» жанров на экране.

Стоит ли смотреть

Новый King’s Man — продукт пресный. В первых двух частях франшизы режиссер Мэттью Вон не постеснялся от души «поперчить» сюжет, в итоге получилось зрелищно и смешно. Новый фильм делает ставку на драму, оставляя некоторые смешные и даже абсурдисткие элементы.

При этом режиссер продолжает делать акцент на классических злодеях с эксцентричными выходками. Здесь это Распутин, действия и припадки которого в фильме наверняка вызовут неловкие ухмылки у российских зрителей.

Фото: © кадр из фильма

Визуально фильм прекрасен, но в целом он слишком несбалансированный. Драма плохо стыкуется с безудержными боевиком с юмористическими вставками. За свой хронометраж «King’s Man: Начало» успевает сменить основную тональность несколько раз.

Однако у «Начала» есть свежие для франшизы темы. Во-первых, режиссер показал, что умеет красиво и жестко снимать военное кино. Во-вторых, Мэттью Вон не испугался решительно отойти от уже принесшей ему успех формулы ради развития сюжета.

Ключевым персонажем можно смело назвать героя Рэйфа Файнса, который вызывает уважение своей главной пацифисткой идеей и терпением в конфликте с сыном, который мечтает попасть на фронт, не представляя последствий.

Фото: © кадр из фильма

«King’s Man: Начало» вопреки некоторым опасениям не оказался абсурдным, но от веселого боевика здесь тоже мало что осталось. Здесь недостаточно фирменного экшена, много диалогов и сочетание двух слишком разных жанров. Но при этом эксперименты режиссера здорово освежили франшизу. Наша оценка — семь баллов из десяти.