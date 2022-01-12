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Термоядерный реактор «спасло» бытовое чистящее средство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые из Принстонской лаборатории физики плазмы существенно улучшили параметры плазмы на японской установке Large Helical Device с помощью обычного бытового чистящего средства.

Исследователи обнаружили, что добавление минерального бора, который содержится в большинстве чистящих средств, способно значительно улучшить способность некоторых термоядерных энергетических устройств удерживать тепло, сообщается на сайте лаборатории.

Тепло необходимо для протекания термоядерных реакций, при этом плазма в экспериментальном реакторе удерживается магнитным полем. Ученые впрыснули крошечные зерна порошка бора в плазму, что резко уменьшило турбулентные завихрения и сократило потери тепла.

Специалисты предполагают, что улучшение нагрева и удержания плазмы могло произойти в результате уменьшения так называемой нестабильности градиента температуры ионов, которая ответственна за появление вредной турбулентности.

Отмечается, что подобный эффект наблюдается впервые. Сейчас ученые проводят новый раунд экспериментов, который должен подтвердить обнаруженное влияние частиц бора на термоядерную плазму.

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