НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сомнолог объяснил, почему так пугает сонный паралич

Источник:
Expressen
199 1
Фото: Pat Belanger / Attribution License

Сонный паралич возникает при засыпании или, гораздо чаще, при пробуждении, когда человеку кажется, что он проснулся, но тело у него еще спит, рассказал сомнолог и преподаватель нейробиологии в Уппсальском университете Кристиан Бенедикт.

«Вы просыпаетесь посреди ночи и краем глаза видите, как к вам приближается какая-то фигура. Вас охватывает паника, вы хотите сбежать, но не можете пошевелить ни рукой, ни ногой. Так выглядит сонный паралич», — цитирует издание Expressen ученого.

По его словам, человек не просто не можете двигаться и разговаривать. Также не исключены галлюцинации, ощущение удушья и сдавливания груди. «Это может быть настолько пугающе, что вам станет страшно засыпать», — добавил Бенедикт.

«Мозг – не выключатель, его нельзя просто зажечь или погасить. Ему нужно время на адаптацию. Разные участки мозга просыпаются с разной скоростью», — пояснил сомнолог. Есть предохранительный механизм. Когда мозг вступает в стадию быстрого сна, мышцы, управляемые усилием воли, отключаются, чтобы человек не реагировал на происходящее во сне и не нанес себе травму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМифы о сне: спать восемь часов не надо?

«Во время паралича не работает ни один мускул, за исключением двух — диафрагмы, отвечающей за дыхание, и глазных мышц. А когда человек пробуждается от сна, паралич может продлиться еще некоторое время», — говорит Бенедикт.

Короче говоря, моторика или слишком рано отключается, или слишком поздно включается, в результате чего и возникает временный паралич тела. «Он может длиться от пары секунд до нескольких минут, — сказал ученый.

Еще по теме
Эксперты посоветовали, как подстегнуть синтез гормона радости
Наука взялась за изучение секса в космосе
Чрезмерное употребление яиц оказалось смертельно опасным
Врач объяснил появление синяков у больных COVID
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Цистерна с бензином вспыхнула в Октябрьском районе Новосибирска
Оттепель в Новосибирске сменится волной холода
Мужчины погибли в пожаре в Бердске
Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Туве
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили выход игры
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
37
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
30
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
30
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
25
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
Sibnet.Ru