Сомнолог объяснил, почему так пугает сонный паралич

Сонный паралич возникает при засыпании или, гораздо чаще, при пробуждении, когда человеку кажется, что он проснулся, но тело у него еще спит, рассказал сомнолог и преподаватель нейробиологии в Уппсальском университете Кристиан Бенедикт.

«Вы просыпаетесь посреди ночи и краем глаза видите, как к вам приближается какая-то фигура. Вас охватывает паника, вы хотите сбежать, но не можете пошевелить ни рукой, ни ногой. Так выглядит сонный паралич», — цитирует издание Expressen ученого.

По его словам, человек не просто не можете двигаться и разговаривать. Также не исключены галлюцинации, ощущение удушья и сдавливания груди. «Это может быть настолько пугающе, что вам станет страшно засыпать», — добавил Бенедикт.

«Мозг – не выключатель, его нельзя просто зажечь или погасить. Ему нужно время на адаптацию. Разные участки мозга просыпаются с разной скоростью», — пояснил сомнолог. Есть предохранительный механизм. Когда мозг вступает в стадию быстрого сна, мышцы, управляемые усилием воли, отключаются, чтобы человек не реагировал на происходящее во сне и не нанес себе травму.

«Во время паралича не работает ни один мускул, за исключением двух — диафрагмы, отвечающей за дыхание, и глазных мышц. А когда человек пробуждается от сна, паралич может продлиться еще некоторое время», — говорит Бенедикт.

Короче говоря, моторика или слишком рано отключается, или слишком поздно включается, в результате чего и возникает временный паралич тела. «Он может длиться от пары секунд до нескольких минут, — сказал ученый.