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Скончался известный телеведущий Михаил Зеленский

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vesti.ru

Известный телеведущий Михаил Зеленский, работавший на проектах ВГТРК, скончался на 47-м году жизни. Он умер во время отдыха в Доминикане.

«Вечная память... На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал замруководителя телеканала «Россия — Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

Руководитель отдела дипломатического представительства в Пунта-Кане Вячеслав Панков подтвердил РИА Новости данные о смерти Зеленского, добавив, что пока не готов поделиться подробностями происшествия. Он отметил, что поддерживает контакт с его семьей.

По данным Telegram-канала Baza, журналист отдыхал в Доминиканской Республике вместе со своей женой. Внезапно ему стало плохо, в связи с чем его доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался. Предварительной причиной произошедшего они назвали внезапно возникший у ведущего инсульт.

Зеленский более 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». С 2011 по 2013 года вел ток шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура», а в 2017 году начал вести программу «Новости культуры». Телеведущий преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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