Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО

Ежегодно в колониях сибирских регионов устраивают конкурсы на лучшую снежную скульптуру. В этом году осужденные почти весь снег перевели на тигров — от стандартных реалистичных до фантазийных и «крутых»...
11 января, вт, 23:31
Ежегодно в колониях сибирских регионов устраивают конкурсы на лучшую снежную скульптуру. В этом году осужденные почти весь снег перевели на тигров — от стандартных реалистичных до фантазийных и «крутых»...
DisobedientПеремога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...
ForYouTubeНу не умеют остальные страны делать грузовики для плохих дорог, хоть тресни, а у нас они были ещё со...