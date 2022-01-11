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Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Ежегодно в колониях сибирских регионов устраивают конкурсы на лучшую снежную скульптуру. В этом году осужденные почти весь снег перевели на тигров — от стандартных реалистичных до фантазийных и «крутых»... 
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