Володин поблагодарил новосибирских подростков за спасение малышки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил в Telegram новосибирских подростков за спасение новорожденной девочки, найденной на улице в коробке.

Информация о ребенке поступила в полицию 7 января. Коробку с младенцем на обочине дороги вблизи села Сосновка Новосибирской области обнаружил подросток. Малышка здорова. Следователи и полиция выясняют обстоятельства произошедшего и ищут людей, «выбросивших» новорожденного на улицу.

«Была спасена новорожденная девочка. Ее бросили те, кто должен был заботиться о ней. Вместо этого — оставили на обочине дороги умирать на морозе. Не окажись ребята на малолюдной трассе, пройди они мимо, девочка погибла бы от переохлаждения», — написал Володин.

Он добавил, что «извергам, которые бросили малышку, нет оправдания». Он пожелал девочке быстрее обрести любящую семью.

«Огромная благодарность ребятам. Спасибо их родителям, что воспитали своих детей отзывчивыми и внимательными к чужой беде», — добавил спикер Госдумы.