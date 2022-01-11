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Красноярский край накопил «лишние» деньги в бюджете

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Фото: © правительство Красноярского края

Красноярский край планирует за три года накопить триллион рублей в бюджете, поэтому власти хотят создать резервный фонд, сообщает правительство региона.

Губернатор Александр Усс оценил прошедший год как прорывной, в первую очередь, по финансовым показателям: качественное исполнение бюджета позволило обеспечить рекордную финансовую базу на 2022 год, в том числе за счет значительных остатков на счетах края.

Кроме того, на ближайшие три года прогнозируется высокий уровень налоговых поступлений, благодаря чему край может рассчитывать на доходы порядка триллиона рублей.

«Имея в виду прогнозы на "красноярский триллион", необходимо уже сейчас начинать планировать и проектировать крупные стройки. А чтобы начать реализацию таких проектов без риска для текущих расходов, следует подумать о принятии закона о резервном фонде Красноярского края. Это поможет гарантировать устойчивость нашей финансовой системы независимо от внешних условий», — сказал Усс.

Глава региона отметил, что в 2022 году благоприятные условия позволят краю практически в два раза снизить госдолг по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 104 миллиарда рублей.

В то же время региону необходимо развиваться, повышая качество жизни людей за счет строительства и ремонта объектов социальной сферы, ЖКХ, дорог, благоустройства территорий, реализации других важных задач. Для этого предстоит пойти на федеральные заимствования — такие как получение инфраструктурных кредитов.

Губернатор поручил правительству края проработать возможность оказания грантовой поддержки проектам малого и среднего предпринимательства, чтобы дать толчок бизнес-активности на местах. Часть средств пойдет на благоустройство Красноярска, которому в 2028 году будет 400 лет.

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