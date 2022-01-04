Запрещено наказание военных США за отказ от вакцинации

Федеральный суд в США вынет запрет, лишающий министерство обороны права наказывать служащих ВМС, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса.

Решение было вынесено после того, как некоммерческая организация First Liberty Institute подала иск в ноябре против президента США Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина, министра ВМС Карлоса дель Торо и министерства обороны из-за приказа об обязательной вакцинации.

Военнослужащие требовали освободить их от прививки по религиозным убеждениям без угрозы последующего увольнения, пишет Washington Post. Суд решил, что пандемия не дает правительству право нарушать свободы, которыми обладает каждый американец.

Министр обороны США Ллойд Остин в конце августа отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19. Позднее Пентагон заявил, что военнослужащие, которые к 28 ноября не пройдут вакцинацию от коронавируса, будут уволены.