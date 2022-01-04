Прямой рейс запустят между Читой и Якутском

Единая Дальневосточная компания «Аврора» в январе начнет выполнять регулярный субсидируемый авиарейс по маршруту Чита — Якутск — Чита, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Рейс на Якутск — уже третий новый межрегиональный маршрут в Забайкалье, который субсидируется из федерального бюджета. Цены на билеты в одну сторону по всем направлениям не превышают 10 тысяч рублей.

Летать в Якутию забайкальцы смогут напрямую один раз в неделю. Точная дата вылета первого рейса не пока сообщается. Отмечается, что благодаря пониженной стоимости билетов для жителей региона становятся доступнее путешествия внутри страны.

Единая Дальневосточная авиакомпания «Аврора» создана по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году для расширения маршрутной сети авиационных перелетов и повышения качества жизни дальневосточников.